Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Sábado 6 de noviembre de 2021, p. 9

Durante nueve años de gestión, por la mente de Carlos Padilla jamás pasó que sus mejores aliados le dieran la espalda y, lo que es peor, que ahora apoyen a la planilla de la Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) dirigida por Norma Olivia González, directora del Sistema Nacional del Deporte (Sinade) , quien aspira a la presidencia del Comité Olímpico Mexicano (COM) en la Asamblea General que se realizará el próximo jueves.

El presidente del COM tampoco acepta la campaña sucia ni los señalamientos sin fundamentos en su contra y menos cuando se trata de malos manejos; todos los miembros permanentes (como la abogada Norma Olivia) y los presidentes de federaciones tienen una clave electrónica para ver en formato digital los estados financieros y es por un auditor externo y certificado por Marcelo de los Santos .

Tranquilo, checando documentos, atendiendo llamadas y recibiendo a directivos y parte de su equi-po de trabajo en su oficina, Padilla Becerra afirma que no tiene nada que ver con la funcionaria de la Conade ni con la diputada María José Alcalá, la otra candidata, de la que rumoran, tiene su respaldo.

“Yo no meto las manos por nadie. Soy democrático y sé la responsabilidad que tengo. No estoy en favor ni en contra. El proceso electoral es lo que tengo que cuidar, asevera el aún dirigente del organismo, quien ha recibido quejas de varios presidentes de federaciones, porque los están presionando para que voten por Norma Olivia .

–¿A quiénes?, se le cuestiona.

–No daré nombres y son bastantes. Los amenazan: ‘te retiro el registro y olvídate de apoyos económicos’.

“Debo permanecer neutral, pero lo que más me preocupa es la transgresión que hacen a la Carta Olímpica en el artículo 27, incisos 5 y 6. No puede haber injerencia gubernamental con una planilla compuesta por Conade, Codeme (Francisco Cabezas es presidente del deporte federado, dirige la federación de fisicocontructivismo y fitness sin ser deporte olímpico, y está registrado para ocupar el cargo de tesorero) y ahora quieren el COM. No es posible que en una sola persona recaiga la responsabilidad de las tres instancias deportivas.