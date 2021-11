Ap

Periódico La Jornada

Viernes 5 de noviembre de 2021, p. 8

Nueva York. Salma Hayek se ríe al responder que llegó a sentirse como la mamá del grupo en el set de Eternals.

Sí, porque también todos venían a comentarme sus problemas... y me gustó mucho , dijo la actriz mexicana, quien a los 55 años interpreta a la matriarca de los 10 superhéroes en la nueva película de Marvel.

Y como muestra señaló tener miles de anécdotas.

“Por ejemplo, Barry (Keoghan), que hace el papel de Druig, tiene dislexia como yo y venía todos los días a mi tráiler: ‘Ayúdame con las líneas, que me da vergüenza que me oigan los demás cómo leo’. Y ahí me sentaba con él y nos reíamos mucho. Como haciendo la tarea con mi niño”, contó Hayek en una entrevista reciente por videollamada desde Londres. Él es mucho más joven que yo, y es otro actor con dislexia . (La actriz ya se había expresado públicamente sobre este trastorno del aprendizaje de la lectoescritura).

Eternals, dirigida por la ganadora del Óscar Chloé Zhao, se estrena hoy en cines de Estados Unidos.

La cinta sigue a un grupo de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años, y que ahora se reúnen para luchar contra los malvados Deviants, una raza ficticia de humanoides. El elenco incluye a Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Richard Madden, Gemma Chan y Lauren Ridloff (la primera actriz sorda que interpreta a un superhéroe en el Universo Cinematográfico de Marvel).

Y Hayek, en el papel de Ajak, cuyo superpoder es la sanación, es la única que tiene conexión directa con los Celestials, una antigua raza de seres que poseen vastas habilidades de manipulación de materia y energía, y que envió a los Eternals en una misión a la Tierra.

La actriz, que ya había tenido experiencia con CGI (imágenes generadas por computadora) en las películas Spy Kids (Mini Espías) de Robert Rodríguez, indicó que le sorprendió lo poco que se usó esta tecnología en la cinta de Zhao, la realizadora de Nomadland conocida por su estilo más bien naturalista.