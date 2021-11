Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de noviembre de 2021, p. 7

Los ojos de Dr. Shenka brillan cuando imagina la catarsis y las emociones que estallarán en los tres multitudinarios conciertos que Panteón Rococó protagonizará en el Foro Sol, donde asistirán alrededor de 60 mil personas por fecha, pero la reflexión del cantante se enfoca, sobre todo, en las cosas tan extrañas y tristes que continúan pasando en el país .

Luis Román Ibarra, nombre real del cantautor, en entrevista con La Jornada, hizo un recuento sobre los momentos que vive la banda, la cual dará en diciembre el ciclo de conciertos titulado El cuarto del siglo, aplazado debido a la pandemia, así como del nuevo álbum, Ofrenda, y la clave que ha llevado a Panteón Rococó a permanecer vigente: desde que eran unos preparatorianos rebeldes hasta convertirse en símbolo de resistencia, además de visibilizar distintas voces y luchas sociales a través de su música.

La intención del octeto, referente del ska tanto en México como en el extranjero, es exponer temáticas de manera diferente para impactar y sensibilizar a la juventud , afirmó Dr. Shenka quien, a la vez, apuesta a salir del confort, adaptarse a cualquier circunstancia y, sobre todo, ser libre.

Por ejemplo, en el confinamiento, nos quitaron el escenario, sí, pero no las ganas de hacer una canción, ni de sentarme con una guitarra y componer algo; salvo el contagio, disfruté a mi familia, reconocí mi hogar y volví a sentirme parte de algo, porque, como músicos, somos itinerantes .

Además, ante lo catastrófico de la pandemia, los músicos decidieron, hace unos meses, hacer deporte y formaron el equipo béisbol Rocks, con el que enfrentan a otras novenas en los campos, donde nos dejen jugar , comentó divertido el intérprete, ante esa actividad que fue necesaria practicar debido al largo confinamiento.

Durante la charla, realizada en el Palacio de los Deportes, Dr. Shenka recordó: Con el paso del tiempo, la agrupación aprendió que la parte contestaria y de resistencia no sólo tiene que ver con mentar madres y decir que estamos inconformes, sino con una serie de acciones inherentes a ese discurso; es decir, con una canción y el elemento visual se logra más, a que hiciéramos una rola sobre los desaparecidos, lo cual, por supuesto, también es válido .

Panteón Rococó había pensado tomarse un año sabático y, sin esperarlo, la pandemia les ofreció el receso. Dr. Shenka se tomó un momento y comentó: La reflexión de más de año y medio fue bastante complicada en todos los sentidos; no se debe olvidar lo que nos pasó a todos alrededor del mundo, pero en este país continúan sucediendo cosas que están fuera de control .

Nos aferramos a nuestra raíz

Puntualizó: Existen ciertas temáticas que no por no voltear a verlas o no hablar de ellas van a desaparecer; al contrario, hay que evidenciarlas y, en ese sentido, nosotros nos aferrarnos a nuestra raíz para proponer un disco pospandemia, el cual nos diera cierto halo de esperanza, pero hermanado con una problemática que sucede en el país, como es la de las desapariciones forzadas .