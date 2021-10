L

os conciertos a ocurrir este fin de semana, encabezados por Bauhaus, banda inglesa de culto de inicios de los años 80, con el legendario Peter Murphy como líder, quien por su parte ha desarrollado una brillante carrera solista, contendrán suficientes elementos para erigirse como actos musicales históricos, irrepetibles y con alta carga emocional, sea uno o no fanático de la banda, pues a decir de las reseñas de la prensa tras sus pasados conciertos de 2019, están en gran forma.

El cuarteto también formado por Daniel Ash, David J (Jay Haskins) y Kevin Haskins, alineación original que estará presente, tiene una historia entrañable con el público de la Ciudad de México. No hay quien no conozca la historia de su mítico concierto en el extinto Cine Ópera (12 de octubre de 1998), en que el público enloqueció hasta hacer que con el sudor y la agitación comunitarios se desprendieran residuos de yeso del techo, que empezó a caer como escarcha, sin olvidar ese famoso portazo en que la turba utilizó como arma un trompo de tacos al pastor. Más chilango no se puede. En conferencia hace dos días, Murphy expresó: En México hay siempre gran energía y la gente entrega todo de sí ; Kevin Haskins secundó: Me encanta este país porque los seguidores son excepcionales y muy pasionales (https://bit.ly/3joVx9F).

Formados en 1978 y desbandados en 1983, con reuniones recurrentes (1998, 2005, 2008, 2019), los músicos identificados como los fundadores del rock gótico (más por la prensa que por ellos) poseen un sonido único. Con sólo cuatro discos ( In the flat field, 1980; Mask, 1981; The sky’s gone out , 1982; Burning from the inside, 1983), influyeron y siguen infectando a miles de músicos afines a los sentimientos sombríos, la desolación, el misterio, el horror, en principio con raíz punk, que se fue expandiendo a ambientaciones minimalistas reverberantes; guitarras metálicas, rítmicas, frías; distantes sintetizadores, beats electrónicos, toques de glam… todo ello detrás de la voz profunda y dramática de Murphy, el vampiro mayor. Sólo en uno de sus varios regresos editaron música nueva: Go away white (2008), ya sin el impacto de lo previo, pero igual de noctámbulo, afín a su taciturno estilo.

Por otro lado, estos shows ocurrirán tras varios vuelcos dramáticos: cuando arrancaban gira en 2019, Murphy sufrió un infarto (agosto), del cual pudo recuperarse, de forma que regresó todavía a dar conciertos en noviembre y diciembre, en Los Ángeles. Así que más valiera verlo ahora que sigue sano, el barítono de 64 años. Después llegaría el fatídico 2020 y el concierto de la banda anunciado para México en abril de ese año, fue pospuesto tres veces hasta que la emergencia sanitaria por Covid-19 lo permitiera. Así, estos conciertos serán los únicos que ejecute la banda en este continente, en 2021. Y respecto a México, serán los primeros conciertos de una banda anglo en la capital, después del confinamiento, de modo que habrá muchas energías guardadas por parte de la banda y del público local, altamente fiel y oscuro. Y si el set que traen es similar al que venían tocando, prometen un repertorio con muchos temas de su disco debut, así como de Mask, más sus acostumbrados covers a David Bowie, T. Rex, Iggy Pop y Brian Eno. Prometen igual algunas canciones que pocas veces tocan en vivo. Han pasado 16 años desde su pasada actuación en el Palacio de los Deportes y no se sabe si volverán. Sin duda es de reconocerse la tenacidad y habilidad de la productora Noiselab, para no perder el concierto.