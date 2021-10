E

n su matutina conferencia de prensa de ayer, el presidente de México adelantó que su pensamiento es favorable a renovar la concesión de Teléfonos de México, Telmex, al multimillonario Carlos Slim Helú.

La postura presidencial es interesante e ilustrativa, a pesar de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones precisó posteriormente que lo expresado por el C. Presidente no corresponde a los hechos ni al marco legal aplicable, toda vez que la solicitud de prórroga ya fue resuelta y no hay posibilidad de negarla, por lo que lo único que está pendiente es la entrega del título de concesión, previo establecimiento de condiciones por el IFT .

De entrada, Andrés Manuel López Obrador aseguró que sigue pensando lo mismo de siempre y que es congruente , aunque en este caso vamos a actuar de manera consecuente, pero tenemos que entender que existe una nueva realidad .

Lo que pensaba, o al menos lo que decía AMLO antes de llegar a la nueva realidad , era que en el remate de la riqueza nacional que había hecho Carlos Salinas de Gortari como gran privatizador se inscribía la entrega de Teléfonos de México a Slim Helú, caracterizado como uno de los principales integrantes de lo que el tabasqueño llama o llamaba la mafia del poder (https://bit.ly/3AYlfYA ). Así lo planteó ayer: Se trata de una empresa que entregó Salinas de Gortari. Claro que yo estuve en desacuerdo, ¿por qué?, porque yo no estoy a favor de la política privatizadora .

Y, en un gesto que recuerda el ¿Qué hubieran hecho ustedes? lanzado por Enrique Peña Nieto a los ciudadanos en momentos de irritación social por alzas a las gasolinas, López Obrador preguntó: “a ver, ya está, ¿qué hacemos?, ¿revocamos la concesión –a ver, se lo dejamos de tarea a la gente– revocamos la concesión y el Estado se hace cargo o, que eso es lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas o ya sea que se amplíe la red para que tengamos Internet todos y llegar a un acuerdo?” (https://bit.ly/3C6d3qA ).