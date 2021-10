Javier Hernández Chelico

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 22 de octubre de 2021, p. 8

El cierre repentino de fronteras el año pasado sorprendió a Alexandra Gravas en nuestro país. La cantante griega dedicó su estancia obligada por estos lares a grabar un disco al que llamó El amor es vida, en el que expresa su afecto por la cultura de México, en general, y por la riqueza musical, en particular.

Para El amor es vida, buscó reafirmar la conexión entre Grecia y México, sobre todo en relación con la cultura regional, la música popular y la poesía. Así, en la grabación incluye canciones de su país y de Argentina, Cuba, Brasil, España y México. Por ejemplo, recrea Amor eterno, Cucurrucucú paloma, Un mundo raro y La Llorona, pieza basada en una de las interpretaciones de Chavela Vargas.

Acerca de este tema tradicional, Gravas cuenta: Esta versión la rescaté de una vieja grabación que escuché en YouTube. Me encanta, aunque me dicen que Chavela tenía muchas interpretaciones de ese tema. Eso me mataba, porque no tengo mucha experiencia como para conocer todas. Sin embargo, la que escogí es porque quiero mucho las palabras de la letra y encontré una relación con lo que dice. Para mí, es importante tener conexión con las letras que interpreto, identificarse con ellas; si un cantante no lo hace, es imposible una interpretación interesante, sincera y propia .

Para enriquecer el contenido musical, Gravas se hizo acompañar por Los Macorinos, guitarristas acompañantes de Chavela Vargas.

En un español bastante fluido –habla más inglés y, por supuesto, griego– Alexandra establece cómo se da su relación con la música popular. “Soy una cantante con una educación clásica, mi voz es contralto, pero después de 10 años canto diferentes estilos de temas de acuerdo con el proyecto a trabajar. No canto ópera desde hace 10 años. Para mí, es muy importante descubrir diferentes canciones y géneros. No me interesa mucho el estilo, me atraen la melodía y las palabras.