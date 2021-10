Ana Mónica Rodríguez

Viernes 22 de octubre de 2021

La presencia inmortal de Felipe Cazals inundó los Estudios Churubusco, su casa , en el homenaje póstumo que recibió a cinco días de su fallecimiento, despedida que él mismo dirigió, pues dejó dicho cómo quería que fuera.

No quiso un tributo en Bellas Artes, cuyas puertas desde luego estaban abiertas; él lo quería al pie del Ariel, en su casa de los Estudios Churubusco, no quería coronas de flores, mortuorias. Aquí estamos director, siguiendo tus instrucciones , expresó Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura federal.

Los aplausos no cesaron en el tributo al realizador, aún después del minuto solicitado, la tarde del jueves, donde se resaltó su legado, trayectoria, calidez, generosidad humana, rigor profesional y su lucha en defensa del cine nacional. Así lo recordaron y despidieron su familia, amigos, colegas y la comunidad cinematográfica, que se cimbra con su partida .

El acto estuvo encabezado por Rosa Eugenia Báez, esposa del realizador así como por su hijo Felipe, además de la actriz María Rojo, el director Jorge Fons, la productora Bertha Navarro, así como la cineasta María Novaro, titular del Instituto Mexicano de Cinematografía.

Frausto dijo: Aquí está Felipe arropado por flores de colores como él quería. Cazals logró el camino verdadero de los artistas: la libertad, la cual se conquista .

Agregó que el camino más franco a la libertad es el del arte, pero no siempre es fácil y Felipe Cazals es ejemplo de esa autonomía creativa y absoluta a la hora de narrar historias en una época donde esta se tenía que arriesgar para decir lo que se pensaba y de la manera en que él lo hizo, pues no se podía permanecer en libertad si uno era comunista .

Incluso, su independencia nunca se peleó con su rigor artístico, a la hora de filmar había casi una disciplina militar, quizá, por esa escuela que deja huella profunda en todas las personas que trabajaron a su lado .

Subrayó: Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que conozcan su filmografía completa. Un minuto pasa muy rápido en una vida, en el cine puede convertir en una gloria a un cineasta o en un desastre .