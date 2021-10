En la sierra mazateca existe gran diversidad de historias y leyendas. Conozco la historia oral porque tuve oportunidad, cuando era pequeño, de platicar con mis ancestros. Por ejemplo, conocí a mi bisabuelo, Maximiano Avendaño, abuelo de mi mamá, quien nació en 1888 , cuenta Sergio Nieto.

Tuve un contacto muy estrecho con él cuando yo era niño; me contaba historias en las horas de la comida. Aparte de eso, en la comunidad se narran muchas leyendas, mitos, historias o cuentos. Siempre he estado pendiente de todo eso desde mi niñez hasta ahora. Cuando me hice adulto comencé a recopilarlos.

De la historieta o cómic, considera que es una forma muy eficaz y bonita, como la música, para transmitir los conocimientos y la sabiduría de los pueblos, porque se vale de los lenguajes que llegan al otro de forma directa .

En la primera edición de la convocatoria del Inali participaron 39 obras, realizadas por 25 hombres y 14 mujeres, en su mayoría de entre 18 y 24 años, de 14 estados. Se recibieron trabajos en 13 lenguas indígenas.