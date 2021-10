Ap

Periódico La Jornada

Jueves 21 de octubre de 2021, p. 9

Nueva York., Desde que regresó a American Utopia en Broadway después de la pausa pandémica, David Byrne ha notado algunas cosas en su audiencia: parece más joven, un poco más diversa y está animada a ver entretenimiento en vivo nuevamente. “Están emocionados, completamente emocionados de estar en un teatro, ver un espectáculo, escuchar música. Es como, “¡guau!, ¿nos perdimos esto o qué?’”, dijo.

American Utopia tuvo su reapertura formal en el teatro St. James el domingo, aunque hubo algunas semanas de avances. La música y el baile, a cargo de una compañía descalza que opera sin cables, es la misma que antes del descanso. El concierto teatral es un llamado a la esperanza, la conexión y al logro de la utopía. Byrne ha hecho algunos cambios en sus monólogos para reflejar los tiempos.