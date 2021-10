Juan José Olivares

Jueves 21 de octubre de 2021, p. 7

Cuatro vampiros deambulan por la Ciudad de México desde hace unos días. Esta clase de hemoespectros no gustan de succionar sangre, sino de ofrecer lóbregos sonidos transformados en canciones.

Hacen rolas de rock, de uno calificado como gótico, aunque uno de ellos haya considerado alguna vez que esa calificación es de la prensa. Ellos dicen simplemente que son sólo sentimientos mezclados con las nota de una batería, una guitarra, un bajo y una voz muy cavernosa. Viven en diversas latitudes, pero cuando hay que enloquecer a sus seguidores, su cita es en un escenario, de donde pueden emanar las mejores piezas oscuras.

Su nombre lo tomaron del de una escuela de arquitectura alemana. Pero ahora, aceptan que su agrupación es más que una simple banda que ha influido a grupos y a generaciones de fans.

Son Bauhaus, que convocan a un nuevo ritual entre ellos y sus seguidores el sábado y domingo próximos en unos conciertos al aire libre en el Parque Bicentenario, aprovechando que las autoridades de salud han decretado el semáforo epidemiológico verde, por lo que su concierto será de los primeros presenciales en esta ciudad.

Bauhaus regresa a México justo 23 años después de un histórico concierto que ofreció en el Cine Ópera, en la colonia San Rafael, inmueble que en aquella ocasión casi se derrumba a causa de los decibeles emitidos por la banda, pero también por una inmensa horda de fans.

Es uno de los shows de rock más emblemáticos que se han hecho en esta metrópoli, no sólo porque se trató del de una banda de las que llaman de culto, sino porque hubo de todo, hasta un portazo: un trompo de tacos de pastor ayudó a abrir una de las puertas a los seguidores que no alcanzaron boleto. Nadie podía perderse escuchar Double Dare, God in Alcove, In the Flat Field, In Fear of Fear, Hollow Hills, Kick in the Eye, Silent Hedges, Bela Lugosi’s Dead... entre unos covers de Dead Can Dance, T-Rex y David Bowie.

Ese concierto fue el pandemonio , dijeron ayer a pregunta expresa de La Jornada David J, Kevin Haskins, Daniel Ash y Peter Murphy, los cuatro miembros de esta ecléctica agrupación, que desde 1983 se desmembra y vuelve a construirse, hasta la fecha.

Esa sesión fue muy sorprendente por su energía , comenta el bajista David J. “Parecía que algo caía del techo (plafón); era como nieve. ‘¿Qué es esto que cae?’, nos preguntamos”.

La audiencia más ruidosa

Peter Murphy asegura: “Estábamos aterrorizados... Cuando comenzaron a sonar las primeros acordes de Double Dare (la primera rola del set list) sabíamos que algo venía... y vino. Los gritos del público sonaban más que nosotros, y eso fue sorprendente, fantástico”.