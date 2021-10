Armando G. Tejeda

Madrid. José Saramago tenía 24 años cuando acudió al mundo editorial para publicar la que sería su primera novela, una historia que él concibió con el título de La viuda, pero para el editor no tenía gancho comercial y decidió llamarla Terra do pecado, nombre con el cual se publicó la primera novela del Nobel portugués, por la que no firmó ningún contrato de regalías ni recibió un solo escudo (moneda portuguesa de la época). Él pensaba, con ilusión, que el mundo editorial portugués le abría sus puertas. Ahora, casi 75 años después de su publicación original, se traduce y se edita por primera vez en español dicha obra, que supuso que el escritor se enfrentara a sus propias dudas y tribulaciones al pasar, en su momento, desapercibida en el mun-do literario.

La editorial Alfaguara, que tiene previsto publicar la obra completa de José Saramago (Azinhaga, 1922-Lanzarote, 2010) para conmemorar el centenario de su nacimiento, que se celebrará el próximo año, decidió recuperar esa primera novela. Él mismo escribió una pequeña nota en una edición conmemorativa del texto que hasta los últimos años de su vida se negó a que fuera publicado de nuevo y también a que se tradujera a otros idiomas. Pero todos los expertos en Saramago, incluidos su viuda y traductora, Pilar del Río, y el catedrático portugués Carlos Reis, coinciden en que era necesario publicar y traducir esa pieza temprana, que forma parte del acervo literario de uno de los escritores portugueses más grandes de la historia.