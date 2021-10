Juan José Olivares

Martes 19 de octubre de 2021

iLe es intranauta: viaja a su interior, de donde extrae la esencia con la que crea sonidos y letras, historias en forma de canciones viscerales y honestas . Ella, dueña de una energía única, las transmite con delicia de voz.

En los procesos creativos hay mucho trabajo de introspección. Estás vulnerable, pero también puedes mostrar tu honestidad. Cuando la gente se siente identificada con el resultado (de esos procesos) es lo más bello , comparte en entrevista.

iLe, nacida en Puerto Rico, representa la belleza de la atemporalidad musical y a la fuerza femenina. Inició su carrera a los 16 años como la voz femenina que se escuchó en el grupo de sus hermanos René Pérez Joglar Residente y Eduardo Cabra Visitante: Calle 13.

Ahora, como solista, Ileana Mercedes Cabra Joglar, iLe, habla del amor, desamor, de pasiones... hasta de denuncias sociales. Tiene dos discos: iLevitable, ganador de un Grammy Latino a mejor disco de rock latino, urbano o alternativo, en 2016, y en el que participaron 75 grandes creadores, entre ellos el salsero Cheo Feliciano, y Almadura, que fue nominado en 2019, y en el cual colabora el pionero de la salsa Eddie Palmieri. En éste hace folclor caribeño, bolero, bomba, rumba, son...

iLe recién terminó una gira por ciudades de Estados Unidos, a la que dio el nombre de No es importante, por el título de un sencillo de su tercera placa, a la que está dando los últimos toques para su lanzamiento. Me gusta trabajar de dentro hacia afuera y de una manera visceral. No me agrada que las modas dicten mi manera de crear , asegura.

iLe canta sus emociones. También sus inquietudes y sus enojos. Todo lo traduce en piezas armoniosas, sabrosas y poderosas, valga la rima, valga el flow, que es algo que la caracteriza. De espíritu dinámico, dice que no he parado de correr dentro de la locura . Bueno, se detuvo sólo un poco en esta temporada de pandemia.

Respecto de ese tercer álbum, iLe cuenta que lo sigue descifrando , porque ha sido raro en cuanto al proceso de trabajo. La pandemia tuvo que ver; había que encontrar formas nuevas de trabajar y de encontrarse. A veces, cuando uno está en momentos de incertidumbre e incomodidad, surgen cosas sorpresivas .

Comenta: Estar en estado creativo preparando algo es gratificante y, de alguna manera, una muda de piel. Amo estar conectada con lo que soy y lo que siento, aunque me saque de mi zona de confort. Disfruto de los retos. Por más que luego me arrepienta, me gusta retarme y seguir conociendo más, rompiendo con las limitaciones y los miedos .

No podría desconectarme de la realidad

iLe, comprometida con la justicia, afirma que no puede desconectarse por completo de la realidad que la rodea. No podría. En Puerto Rico te vas a la playa unas horitas y ya sientes como que agarraste un poco de vida, pero al final no puedo desconectarme de lo que pasa en mi país, y en el mundo. Por eso estoy agradecida de hacer música, terapia en la que suelto mis inquietudes, y por ahí las sano .

–¿Qué haces cuando ves o sabes de alguna injusticia social?

–Hay momentos en los que estoy tranquila; a veces me entristezco o me molesto. Lo importante es no dejar acumulado lo que uno siente. Yo siempre recomiendo escribir, al margen de hacer canciones, aunque sea para uno mismo, ayuda para sacarlo de tu sistema.

iLe es autora de piezas que responden a su sentir. Temes, incluido en Almadura, es un bolero antimachista y antipatriarcal poderoso.