Con información de Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 14 de octubre de 2021, p. 9

París. Un libro que ofrece nuevos detalles sobre el proceso de separación de los Beatles en 1969 y una redición del último álbum oficial del grupo, Let It Be, agitan esta semana a los fans del grupo.

Get Back está basado en las conversaciones en estudio de los Fab Four a principios de 1969, último año en el que trabajaron juntos.

Tras su lanzamiento en Gran Bretaña, aparece este miércoles en español y en francés, entre otras lenguas.

En tanto, el cofre aniversario de Let It Be, para festejar los 50 años del mítico disco (con un año de retraso por el coronavirus) saldrá el viernes en todo el mundo.

El libro transcribe las conversaciones en el estudio de grabación de Paul, John, George y Ringo, durante las sesiones de un disco que finalmente no salió como se esperaba.

El material musical fue reutilizado para Abbey Road, y en parte también para Let It Be (1970), con el productor Phil Spector.