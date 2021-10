Yolanda Chio

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 12 de octubre de 2021, p. a11

Monterrey, NL., Cada que los Rayados o los Tigres juegan, las denuncias de violencia intrafamiliar se duplican en la entidad, según el gobernador Samuel García Sepúlveda.

Durante la presentación del Gabinete de Igualdad para todas las personas, el gobernador aseguró que mientras en un fin de semana promedio se registran 510 reportes de violencia familiar contra mujeres y niños, la cifra se duplica cuando hay partidos de futbol.

Hay 510 llamadas en un fin de semana de agresiones, y eso que no perdió Tigres y Rayados porque me dicen que si no sube más, a mil, eso es de tercer mundo, es una vergüenza .