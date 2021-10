En Italia se castiga la solidaridad con migrantes, aseguran

ace unos días el tribunal de Locri (Italia) condenó a 13 años y dos meses de prisión a Domenico Lucano, ex alcalde de Riace, por asociación delictiva, como si fuera un mafioso. En realidad, Lucano es castigado por la solidaridad y la política de integración hacia los migrantes, practicadas durante años mediante un sistema reconocido a escala internacional.

En un país como Italia, asesinos y torturadores reciben tratos más favorables por el sistema de justicia; por lo tanto, esta condena es un mensaje nefasto. Lamentablemente, esto no sorprende. En décadas recientes, las autoridades italianas han querido castigar muchas expresiones de disidencia y desobediencia civil.

Nuestro país, desde siempre cruce de caminos de muchas etnias, debería destacar por la humanidad, la empatía y el fuerte sentido civil, no por la persecución de quienes lo practican. No podemos voltear hacia el otro lado.

Diego Barboni, Clara Ferri, Sergio Lipari, Stefano Milano, Paolo Pagliai, Carlo Bonfiglioli, Giovanna Gasparello, Maurizio Raab, Maria Silviá Emanuelli y 37 firmas más de miembros de la comunidad italiana en México

Apoya la participación del Estado en energía

Al iniciar el sombrío periodo neoliberal en México, con presidentes tecnócratas, apolíticos, acéfalos y apátridas, entre otros calificativos, la industria del país sufrió uno de los peores momentos de retrocesos y dependencia del exterior. Pemex y CFE fueron sometidas conscientemente a la desinversión y prácticamente se manejaban con números rojos, es decir, pérdidas, deudas y corrupción desmedida. Claro, la idea era la quiebra para dar paso al sector privado.

El impulso al desarrollo de la petroquímica básica no es otra cosa que garantizar autosuficiencia de gas, gasolinas, diésel, combustóleo, aditivos, etcétera, para no depender en demasía de las importaciones y tener precios justos y asequibles, independientemente de la regulación al sector privado nacional y extranjero, que debe ser oportuna y eficaz. Por ello debe volver a cobrar fuerza el sector estatal en la economía, no sólo en los energéticos, sino en las otras ramas de importancia, como el litio, el oro y la plata, pensando además en sacar valor agregado para mayor aprovechamiento de los recursos naturales, sin daño al medio ambiente. Otras industrias que merecen atención son la alimentaria y de las medicinas.

Las contrarreformas constitucionales (25, 27 y 28, entre otras), que los neoliberales impulsaron para dizque legalizar sus actos privatizadores de políticas canallescas, deben modificarse para regresar al Estado o al espíritu que tenían antes, es decir, al que constituyentes del 17 le dieron con altos contenidos de fortalecimiento de soberanía e independencia nacional.

Luis Langarica A.

Felicitan a Ifigenia Martínez por la medalla Belisario Domínguez

La medalla Belisario Domínguez 2021, otorgada por el Senado a la ciudadana y senadora Ifigenia Martínez y Hernández por sus aportaciones a la vida diplomática, política, económica, social y en pro del avance inequívoco de las mujeres, es el reconocimiento a la trayectoria de vida de una persona de Estado. Su discurso crítico desde la oposición, siempre con visión progresista y de izquierda, forjó el camino democrático que hoy transitamos. Felicitamos a la maestra de muchas generaciones de economistas y nos unimos a esta celebración nacional.