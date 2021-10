Londres. Los responsables del circuito masculino de tenis profesional anunciaron el inicio de una investigación sobre las acusaciones de violencia doméstica contra el alemán Alexander Zverev por parte de su ex novia.

Al contrario de federaciones y organizaciones en otros depor-tes, la ATP no tiene actualmente una política en materia de violencia doméstica.

La ATP señaló que estudiará las recomendaciones de un informe independiente sobre la cuestión que se le acaba de entregar y que modificará en consecuencia su política para asegurar que todos los adultos y menores involucrados en el tenis profesional se encuentran a salvo y protegidos frente a abusos .

Por su parte, el tenista señalado insistió en negar las acusaciones hace unos meses.

Siempre he dicho que las alegaciones y todo lo que se ha dicho no es cierto , declaró Zverev en una rueda de prensa a fines de agosto previo al inicio del US Open.

También indicó entonces que respalda que la ATP establezca un reglamento contra la violencia doméstica, ya sea a la pareja, a niños o adultos mayores.