Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 5 de octubre de 2021, p. a11

Luego de representar a Estados Unidos en varios partidos de categorías menores, así como en un duelo amistoso de la selección absoluta, Julián Araujo fue autorizado para cambiar de combinado nacional, por lo que podrá ser elegible para jugar con México en los compromisos de la eliminatoria mundialista de noviembre, informó ayer la FIFA.

El futbolista de 20 años, quien cuenta con ambas nacionalidades, milita en la actualidad en el LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos, y según diversos medios, podría ser contemplado por el técnico nacional, Gerardo Tata Martino, para integrarlo al Tri en el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El lateral derecho, originario de Lompoc, California, jugó con la selección mayor de Estados Unidos en diciembre pasado, en un duelo de preparación ganado 6-0 a El Salvador.

Con posterioridad, Araujo participó con la categoría Sub-23 del conjunto de las barras y las estrellas en el Preolímpico de la Concacaf, efectuado en marzo pasado en Guadalajara, Jalisco, donde se enfrentó al representativo tricolor.

Para el ex seleccionado nacional Marcelino Bernal, el Tata debería “analizar primero el material que tenemos en la Liga Mx y luego buscar en otros lados. Aquí hay muchos jugadores jóvenes con talento a quienes deberían dar una oportunidad en el Tri. Me parece que en México juegan muchos futbolistas de buena calidad que no están siendo bien aprovechados”.