▲ Asambleístas, diputados y senadores, siguen sin entender que la gestión política exige prioridades, no oportunismo exhibicionista y colonizado, y prefieren concentrarse en afanes prohibicionistas de lo que queda de la fiesta de toros. Foto Archivo

A

lguien dice que no todo lo que puede ser encarado necesariamente va a ser cambiado, pero que si se intenta cambiar algo, primero hay que encararlo. Encarar en el sentido de enfrentamiento sustentado en argumentos, no en fobias, de saber plantarse frente a determinado sistema no como desafío ocioso, sino con la certeza de que se esgrimen razones que la ceguera de la soberbia se niega a ver.

Tras los semáforos, ¿qué y cuándo van a hacer algo los dueños del negocio taurino en la llamada nueva normalidad? , se pregunta Guadalupe Loera, cuyas opiniones aparecidas en la columna anterior levantaron ámpula, y reitera: ¿qué espera el monopolio para echar a andar sus plazas fuera de feria pero dentro de un propósito serio de reactivar la fiesta a la brevedad?

“En España todos los sectores se aplicaron con aforos limitados, ajustes de sueldos y de precios más transmisiones por televisión. En México, ni se unen voluntades ni se trasmiten por Tv los contados festejos, ni nada. Es insultante el silencio del monopolio en tiempos que demandan decisiones maduras y pronunciamientos oportunos, mientras legisladores grillitos reintentan un prohibicionismo que sólo refleja su ignorancia e irresponsabilidad política. Grotesco que un descendiente del diestro Bernardo Gaviño se preste a esas danzas oportunistas.

“Quisiera estar equivocada, pero hace pocos años alguien que estaba al frente de la Asociación de Criadores de Toros de Lidia organizó un certamen que se llamó Descubriendo un torero, muy similar a lo que TauroPlaza México ha organizado recientemente: México busca un torero. Estos concursos venden humo y no llevan a ningún lado, sólo ilusionan a los que participan y de ninguna manera serán incluidos en carteles con toreros consolidados. En estos pasados días uno que otro nombre aparece por ahí, veo mucho a Montoyita y a Francisco Martínez, los demás seguramente tendrán que vender boletos para poder torear en alguna plaza que está organizando un maratón con la misma ganadería en ocho fechas.