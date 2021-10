Un fiesta de baile donde no habrá tregua, es la que encabezará Son Rompe Pera, en el salón Los Ángeles, con esa mezcla alucinante de garage-cumbia-marimba y punk.

A la lista de espectáculos se sumó el comunitario en el barrio de Boyle Heights, donde se inauguró un mural dedicado a los vendedores ambulantes de la zona, ahí grabaron con Los Jornaleros del Norte, agrupación de jornaleros-músicos que se dedican a luchar por los derechos de los migrantes.

Pero cuando llegó el momento de cruzar ese país y llegar a Brooklyn, Montague, Filadelfia, Baltimore, Nueva York, regresar a Brooklyn y terminar del lado este en Pittsburgh, las sorpresas positivas no pararon, pues las salas pequeñas se llenaron de latinos y en los festivales culturales se mezclaron las nacionalidades tanto en Barbes in the Woods (Massachusetts) y Pittonkatonk (Pensilvania), convocaron de 2 mil a 3 mil personas.

Son Rompe Pera, de Los Ángeles al Salón Los Ángeles, será el 8 de octubre a partir de las 19 horas en el recinto ubicado en Lerdo 206, colonia Guerrero. Los boletos se pueden adquirir por Boletia. https://son-rompe-pera-en-el-salon-los-angeles.boletia.com/