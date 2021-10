▲ Escena del filme The many saints of Newark, que se estrenará por HBO Max. Foto Ap

Domingo 3 de octubre de 2021

Nueva York. El destino de los personajes de The Sopranos (Los Soprano) está por definirse en la precuela The many saints of Newark pero para nadie más que para su creador.

David Chase revolucionó la televisión con su monumental serie sobre mafiosos protagonizada por James Gandolfini como Tony Soprano, siendo pioneros de una nueva era de ambición para la pantalla pequeña. Pero lo que Chase siempre quiso hacer eran películas.

Esa era toda mi meta. Ha sido así toda mi vida , dijo Chase, quien sin embargo había desarrollado su carrera en televisión con producciones como The Rockford files (Los casos de Rockford) y I’ll fly away (Tiempo de conflictos), antes de crear The Sopranos. Cine, filmes. Filmes, cine .

“Hay algo con la televisión que siempre tendrá para mí esa especie de imagen kitsch”, agregó. “Todo se trata de publicidad, creo. Eso era todo lo que había por muchos años, una máquina para presentar anuncios. Siempre tendrá esa sensación. Pero teoréticamente, el aparato de la televisión puede transmitirte cualquier cosa. Grandes cosas, las que la gente ni siquiera ha soñado todavía. Pero para lo que se usó fue para comerciales de (pañales) Pampers”.

Desde que The Sopranos se fueron a negros en su final, Chase hizo una película previa, la infravalorada historia de rock y pasó a la edad adulta de 2012 Not fade away, una película que hacía explícita la conexión que tiene la música con la cinematografía. Ahora está de vuelta con The many saints of Newark (Los santos de la mafia), pero en un giro irónico Warner Bros. cambió de estrategia durante la pandemia y la película se estrenará en la plataforma de streaming HBO Max y en cines. Es tentador usar una cita de The godfather Part III (El Padrino 3): Justo cuando crees que estás fuera .

Cuando estaba en la escuela de cine en 1969-70, mis amigos y yo nos sentábamos a fumar marihuana , señaló Chase. “Y platicábamos: ‘Sabes, un día las películas van a llegar a tu casa. ¿No sería increíble?’ Bueno, no es tan increíble, estás mejor viéndolas en el cine”.

Pero ya sea en la gran pantalla o no, ¿por qué Chase, de 76 años, regresaría al mundo que concluyó tan enfáticamente? Parecía haber dejado The Sopranos atrás para siempre en el restaurante Holsten, un final que el coguionista de Sopranos Matthew Weiner calificó como el equivalente televisivo de romper la guitarra.

Lo necesitaba , explicó Chase por Zoom. Creo que personalmente lo necesitaba. No me refiero a financieramente. Simplemente lo necesitaba. Quería trabajar en algo que sabía que iba a ser producido .

Catorce años después de que la banda Journey sonó en la última escena de The Sopranos, Chase ha regresado al norte de Nueva Jersey –en parte por necesidad, en parte porque todavía le gusta escribir sobre estos personajes. Pero The many saints of Newark lleva a The Sopranos a Newark de finales de la década de 1960 y principios de los 70 y a una generación diferente de mafiosos de Nueva Jersey.

Hay muchos rostros conocidos, aunque más jóvenes: Corrado Junior Soprano (Corey Stoll), Livia Soprano (Vera Farmiga), Silvio Dante (John Magaro) entre ellos. Pero el papel principal es fresco: Alessandro Nivola como Dickie Moltisanti, el padre mítico de Christopher Moltisanti (quien es un bebé aquí). Dickie vuelve su protegido al adolescente Tony Soprano (Michael Gandolfini, el hijo de James).