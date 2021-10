Yo fui su escalón , admite Barrera; después de vencerme la carrera de Pacquiao se fue en ascenso. La verdad es que yo ni lo conocía; él desde luego que sabía quién era yo. Y esa noche me sorprendió no sólo a mí, sino al mundo e incluso a él mismo, porque se dio cuenta que estaba para pelear en la élite .

La verdad es que no me preparé como exigía ese combate , recuerda Barrera; no por falta de responsabilidad, sino porque atravesé un momento delicado de salud (por un mal congénito en la cabeza y por el cual fue operado), pero no es excusa. Perdí y fue ante un grande; hoy puedo decir que fue un privilegio pelear con una leyenda .

Después de aquel combate llegaron las contiendas épicas de Pacquiao. Enfrentó a los mexicanos Juan Manuel Márquez, Erik Morales, Óscar Larios, Jorge Solís y Antonio Margarito. También a los célebres Óscar de la Hoya, Miguel Cotto, Shane Mosley, Timothy Bradley y Floyd Mayweather, entre tantos.

Nadie ha conquistado ocho divisiones como hizo Pacquiao , destaca Barrera; además, si se revi-sa el récord, se puede comprobar que enfrentó a los mejores, pocos pueden presumir eso .

Hace unos días Pacman anunció su retiro del boxeo. Una despedida previsible ante las ambiciones políticas del filipino, pero en el boxeo muchos coinciden que pronto será asimilado en su real magnitud.