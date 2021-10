L

a otra tarde, caminaba delante de mí de bajada, a partir de la calle de Diego Rivera, en la Avenida Altavista, una pareja de hombres, presumiblemente en sus tardíos sesentas. Para entretenerme, y con la fantasía a la vista, en especial contenta y sonriente, empecé a imaginar de qué tipo de caballeros podía tratarse.

Si, por ejemplo, de un par de viejos compañeros de escuela ode universidad, o de oficina, o de vecinos o de ex vecinos; ode cuñados, o ex cuñados; o decompadres; o de primos, ya fuera primos hermanos, o segundos, o medios hermanos.

Asimismo, me habría interesado conocer por qué indicios los consideraba yo sesentones. Bueno, un indicador evidente de su edad era que, además de que se trataba de un par de más viejos que de jóvenes, consistía en que ambos se encontraban prácticamente calvos.

De igual manera, y por los mismos intereses indagatorios míos, esenciales para mi oficio, al observar más detenidamente lo que podía ver de ellos, advertí que la ropa con que vestían, casual pero fina, por otra parte, me indicaba que pertenecían al mismo medio social.

Caminaban holgada y pausadamente, aún así, no dejaron de adelantárseme, por más que la tarde estuviera más que nublada y, como se dice, amenazara con llover de un momento a otro.

Al empezar la subida, es cierto que, por más que sólo momentáneamente, por un fugaz instante los vi de frente. Y según las arrugas que llenaban su cara, pude confirmar que eran viejos.

De pronto, dieron vuelta, hacia abajo, por la calle de Reforma, todo esto allá arriba, en San Ángel Inn.

Al perderlos de vista, me habría encantado seguirlos para ver en dónde se detenían, es decir, ante cuál puerta, y de qué casa. Y si ingresaban en ella o si uno de los dos se introducía en su automóvil y, al despedirse del otro, ponía en marcha el vehículo y desaparecía de la vista. Me habría sido imposible seguirlo para saber hacia dónde, pero no lo era imaginar qué habrían poder estar haciendo antes de subir a caminar hacia Avenida Revolución, a qué podían haberse estado dedicando, tal vez, si habían comido juntos o qué, quizás una siesta, uno al lado del otro, o si uno en un sillón y el otro, propietario de la casa, en su propia cama. O quizá los dos se habrían introducido juntos al coche, caso en el cual por fuerza casi se detenía mi imaginación, de por sí desatada.