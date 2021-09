Afp

Periódico La Jornada

Martes 28 de septiembre de 2021, p. 9

Londres. El legendario grupo de rock británico Queen abrió ayer una tienda efímera en Londres, con ocasión del 50 aniversario de la creación de la banda, que sigue actuando pese a la muerte del cantante, Freddie Mercury, en 1991.

La tienda, Queen The Greatest, hace que los visitantes se sumerjan en los orígenes de la formación, en 1971, cuyos éxitos, como Rapsodia bohemia, Somos los campeones o No me detengas ahora son conocidos en todo el mundo.

En varios espacios instalados en dos niveles, la tienda recorre su trayectoria hasta la década de 2010, pasando por sus conciertos y giras de los años 80.

Estará abierto sólo tres meses, en la famosa calle comercial Carnaby, a unos pasos de la tienda de otros británicos de culto, The Rolling Stones. En la tienda se venden camisetas, cromos, vinilos, ediciones limitadas y artículos insólitos como un cubo de Rubik con las caras de los integrantes del grupo, calcetines decorados con guitarras o una edición especial Queen del juego de mesa Monopoly.

En el sótano hay guitarras dedicadas por Brian May y un disco Queen único, lo que da al lugar un cierto aire de club de fans.