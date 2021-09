Así que sorprende menos que los Rolling Stones lanzaran en abril de 2020 Living In A Ghost Town. “La gente me decía ‘Los Stones les robaron la canción’, (risas), a lo que yo respondía: ‘¿Pero qué dices?, ¡son los Stones!, hacen lo que quieren’. Creo que es lo que en realidad querían escuchar”, afirma divertido este músico sexagenario.

Ante todo, el movimiento Black Lives Matter, el grupo hace bandera de su antirracismo desde el principio. Los colores negro y blanco adornaban las carátulas de los primeros discos de la banda, un símbolo de la mezcla de orígenes de la formación.

“No íbamos a cantar simplemente Give Peace A Chance (de John Lennon), teníamos que ir más allá, profundizar”, afirma Panter. Investigamos, fue casi un trabajo académico , acompañado de una mezcla musical diversa, alejada del ska.

Junto al imprescindible Get Up, Stand Up, de Bob Marley, nos encontramos Everybody Knows, de Leonard Cohen y sus ecos de una sociedad donde los dados están marcados, e incluso, Fuck All The Perfect People de Chip Taylor, que suena en la serie Sex Education.

Panter descubrió que Taylor, conocido por ser el creador de Wild Thing –de la que Jimi Hendrix hizo una versión– escribió esta canción después de visitar una cárcel en Noruega. Taylor se reconoció en las vidas llenas de baches de los prisioneros ( Que se joda la gente perfecta ).