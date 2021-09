“No hay nada qué esconder (…). Es este vínculo que ellos tienen con la derecha, más derecha de la derecha de la derecha, y están buscando que haya algún tema con relación a esta solidaridad que recibimos por los médicos cubanos”, dijo Sheinbaum, quien refirió que la oposición busca problemas donde no los hay.

Los expedientes que acreditan su asignación a las unidades médicas, actividades e informes de trabajo son resguardados por la dependencia y están amparados por la Ley de Protección de Datos Personales, dio a conocer la dependencia en respuesta a la denuncia que realizó el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería, quien dijo que los médicos cubanos no estaban titulados, y cuya contratación constituyó un presunto fraude millonario.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay nada qué esconder respecto de la contratación de médicos cubanos que apoyaron en la atención de la pandemia de Covid-19.

La mandataria reiteró su agradecimiento a quienes ayudaron a salvar vidas en los momentos más críticos de la pandemia.

Ayer, el senador panista presentó una amplia investigación basada en documentos obtenidos vía transparencia, en los que dependencias federales afirmaron no contar con información sobre la contratación de los médicos.

Cumplieron con su jornada

Sin embargo, la Secretaría de Salud capitalina reconoció el acuerdo de cooperación internacional, el cual incluyó asesoramiento, organización y administración de los sistemas de salud, así como capacitación para clasificar los casos y atención a pacientes en determinadas unidades médicas.

Su incorporación se realizó el 27 de abril del año pasado y su labor estuvo siempre bajo el mando y supervisión de las autoridades de las unidades hospitalarias, cumpliendo jornadas de trabajo de 40 horas semanales , precisó.

No es la primera vez que autoridades locales responden por la contratación de médicos cubanos. El año pasado, Sheinbaum informó a la bancada panista en el Congreso local que no hubo desvío de recursos y que la colaboración de los profesionales de la salud no demeritó el apoyo a los trabajadores mexicanos.