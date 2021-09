Juan Ibarra

Hace casi diez años Armando Espitia, un joven actor originario de Iztapalapa, protagonizaba su primer largometraje. La cinta era Heli, que más tarde se estrenaría como parte de la selección oficial del Festival de Cine de Cannes. Aquella película fue bien recibida; permitiendo a su realizador, Amat Escalante, llevarse ese año el reconocimiento como mejor director. En cuanto al intérprete, tras el exitoso estreno, quedaba ahora por reafirmar su vocación y su lugar en la industria.

“A partir de ahí la batalla fue demostrarle a la gente que sí era actor, porque parecía que era un histrión natural, porque estaba inmerso entre actores naturales. Y esa fue una batalla que me costó un par de años. Que la gente me viera todos los días, todas las semanas, en salas de casting, audicionando; que las personas entendieran que yo era Heli y que además era actor”, contó Espitia en entrevista.

Estereotipos de belleza

Antes de Heli, Armando ya estudiaba la carrera de actuación, con una experiencia hasta entonces limitada al teatro independiente y a los comerciales. Consciente de que su físico no encajaba en los estereotipos de belleza tradicionalmente representados en los medios audiovisuales, Espitia reconoció haberse sentido perdido. Ya no sabía qué representaba: si podía hacer a un mexicano con sus rasgos, porque a veces quieren exagerar lo que significan éstos; y por supuesto que de blanco no me daban personajes nunca, y tampoco de guapo , detalló.

Sin embargo, el actor no tardó en darse cuenta de que su aspecto no había sido un impedimento para dar su primer paso. Mi camino ha sido alejarme de la idea de querer cumplir con proyecciones que quieren construir en la industria y que no me interesan. Y justo lo que me ha dado de vuelta esta decisión es que me han llegado personajes interesantes , señaló Armando.

Ese no buscar pertenecer por medio del físico lo ha llevado también a encarnar personajes que son una cosa pero también otra al mismo tiempo, y que no los entiendes. Y al final me hacen sentir que estoy representando a gente común y corriente, a seres humanos de verdad , dijo el actor.

