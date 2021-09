Karla Torrijos

Sábado 18 de septiembre de 2021, p. 9

El arbitraje mexicano actualmente está en un nivel por debajo de mediocre y todavía muy lejos de ubicarse entre los mejores del mundo , consideró el ex silbante Armando Archundia, quien además estimó que en el futbol nacional se usa de más el videoarbitraje (VAR) .

Indicó que tras las recientes eliminatorias mundialistas y otros torneos internacionales disputados en el verano, pudimos observar que no estamos en un gran nivel, como lo afirma el presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio; además, sólo tenemos un juez central que se perfila para ir al próximo Mundial, César Ramos Palazuelos, de ahí en fuera, nadie más está para ir a una competencia de jerarquía, y eso es debido a que los silbantes mexicanos desafortunadamente ya no son tan confiables .

Archundia recordó que en otras épocas, el arbitraje tricolor siempre estuvo en los primeros lugares, había cuatro o cinco jueces que iban a diferentes torneos internacionales, en todas las competencias había algún representante de nuestro país, hoy en día ya no es así .

Asimismo, mencionó que el mal desempeño arbitral en las últimas jornadas de la Liga Mx refleja que “en la actualidad no se trabaja técnicamente, por eso semana a semana ocurren las mismas fallas.