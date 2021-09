A

cordar, es decir, hacer c onverger ideas e ir acomodando en su convergencia las voluntades personales, exige a cada participante, no sólo abrir los canales de su consentimiento hacia las propuestas ajenas, sino ir hasta la obtención de consensos o, lo que es lo mismo, hasta sentir en el órgano cordial la armonía de ideales colectivos.

Este proceso, que es fundamentalmente cultural y afín a todos los grupos humanos, sin el cual la humanidad no habría podido ser, incluidas las rupturas periódicas cuando la presión demográfica sobre los recursos naturales obligaba al desprendimiento de excedentes de población que se recomponían en comunidades hijas, es completamente ajeno y contrario a las conquistas violentas encabezadas por sociedades con suficiente tecnología para poder arrebatar sin preguntar, y frente a las cuales muchos pueblos como el nuestro, carentes de argumentos equivalentes a dicha fuerza, sólo han sobrevivido por su resistencia moral y astucias aprendidas por generaciones. Astucias como son los acuerdos a medias del tipo te doy lo que me pides, pero yo sigo siendo la misma persona que no te gusta .