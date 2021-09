Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 13 de septiembre de 2021, p. a11

Ciudad Juárez, Chih., Cientos de cosplayers de la región fronteriza Juárez, El Paso y Nuevo México y de otras ciudades, incluyendo niños con disfraces inflables de dinosaurios, adolescentes con diseños caseros y hasta adultos con trajes de animación hechos por profesionales, llegaron al centro de convenciones de El Paso, Texas, este fin de semana para participar en El Paso Comic Con 2021.

El cosplay, contracción de costume play –interpretar disfrazado–, es una actividad representativa, en la que los participantes, también llamados cosplayers, usan accesorios y trajes que representan a un personaje específico o una idea y a menudo interactúan para crear una subcultura centrada en la ejecución de roles, informaron en un documento que entregaron a los visitantes para dar a conocer su actividad.

Los invitados a El Paso Comic Con 2021 afirmaron que fue una oportunidad para reunirse con personas que son como familia, simplemente porque comparten un pasatiempo.

Los cosplayers se felicitaban, posaban para fotografías, se tomaban selfis y compraban carteles, almohadas y otros objetos relacionados con sus programas favoritos. Además, se formaban a fin de conseguir fotos autografiadas de los populares personajes.

Se siente bien estar aquí. Para nosotros, seguidores de los cómics son como nuestra familia y nuestro hogar. Se siente bien estar de regreso en la comunidad e interactuar , sostuvo Sapphire Nava, vendedor de disfraces de Phoenix.

La convención, de tres días que concluyó ayer, contó con una docena de personalidades como los luchadores del Salón de la Fama de la WWE: Brutus, The Barber, Beefcake y Greg The Hammer Valentine, actores de voz de la popular serie de anime My Hero Academia, y Naomi Grossman, quien interpretó a la Margino a Pepper en el programa de televisión American Horror Story.