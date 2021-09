En el primer juego el serbio perdió el servicio y en el tercero, acumulando ocho errores no forzados, tuvo que salvar dos pelotas de quiebre para acercarse 2-1 gracias a dos aces. El número uno, falto de chispa, se atrincheraba tras su servicio para no descolgarse de Medvedev, que avanzaba con autoridad hacia la captura del primer set, que se embolsó con un último juego de dos aces.

▲ El triunfador Medvedev, quien es el tercer tenista masculino ruso en alzar la copa de Grand Slam. Foto Afp

Por quinto partido consecutivo, Djokovic se veía con desventaja de una manga y la necesidad de reaccionar. Nole tuvo en el segundo juego tres pelotas de quiebre pero el cañón ruso no se lo permitió.

El público trataba de transmitirle energía al serbio, que mostraba crecientes signos de tensión. Con ventaja 2-1 desperdició dos pelotas de ruptura y lo pagó golpeando con furia la raqueta contra la pista hasta destrozarla.

Al siguiente juego Medvedev logró su quiebre y ya no soltó su ventaja hasta quedarse con el segundo set sumando entonces 12 aces, por cinco de Djokovic. El lobo de Belgrado había remontado dos sets en otra final este año, frente a Stefanos Tsitsipas en Roland Garros, pero esta vez no llegó a mostrar su mejor versión y Medvedev mantuvo el dominio absoluto del juego.

Djokovic había prometido que lucharía por este triunfo como si fuera el último partido de su vida, pero terminó varios puntos sólo siguiendo la pelota con la mirada. El serbio alcanzó a salvar una pelota de partido y logró un último quiebre con el que se acercó 5-4.

Sentado en el descanso, Nole sonrió por única vez en la noche llevándose la mano al corazón para agradecer el apoyo del público.

Medvedev tenía una segunda oportunidad para evitar cualquier posibilidad de un nuevo milagro de Djokovic y selló el triunfo con su servicio.

Para mí eres el jugador más grande de la historia , le dijo Medvedev a Djokovic al final; “todo el público estaba con Nole y era entendible”.

Djokovic lloró. A pesar de la rabieta durante el juego, estaba desolado pero reconocía al campeón.

“Si hay alguien que merece un titulo de Grand Slam eres tú”, declaró el serbio; “eres de las grandes personas en el tour, deseo que ganes muchos títulos más y estoy seguro que estarás en esta misma escena de nuevo”.