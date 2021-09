Hoy el proyecto se ha redefinido. La derecha española está dividida. En 2013 se funda Vox, un partido hasta hace poco marginal, trasformado en la tercera fuerza política. Sus integrantes son, la mayoría, ex militantes del PP defraudados por el abandono, dicen, que Rajoy hizo de los valores que forjaron una España grande. Así, Vox toma en sus manos recuperar el orgullo patrio y redefinir el papel de España en América Latina. Su referente La Agenda para la Libertad. Serán los nuevos portadores de la fe aznariana , que los acoge y da cobertura. Imbuidos de las gestas del CID, los reyes católicos, Hernán Cortes y Francisco Franco, emprenderán la cruzada. Así, en octubre de 2020, la fundación de Vox, Disenso, presidida por Santiago Abascal, convoca a redactar un manifiesto en defensa de Occidente y luchar contra el comunismo. El resultado fue la Carta de Madrid. Sus adherentes dicen formar parte de la Iberosfera. Una comunidad de naciones libres y soberanas con más de 700 millones de personas que comparten una cultura y cuentan con un gran potencial económico y geopolítico para abordar el futuro . Sin embargo, constatan que una parte “está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista apoyados por el narcotráfico y terceros países. Todos ellos bajo el paraguas de Cuba e iniciativas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda (...)

Así, el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y desarrollo de la Iberosfera (...) siendo la defensa de nuestras libertades una tarea que compete no sólo al ámbito político, sino a las instituciones, la sociedad civil etc.” La declaración la signan, entre otros, Arturo Bolsonaro, Antonio Ledezma, María Corina Machado y el pinochetista, José Antonio Kast. Por México, encontramos la firma de Fernando Doval, secretario de Estudios y Análisis Estratégico del PAN, en nombre del partido. No seamos ingenuos, el viaje de Abascal y su comparsa a México no fue a iniciativa propia. Se planteó para dar visibilidad a la Carta de Madrid. Al PAN, no le pilló por sorpresa. La defensa de Hernán Cortés tampoco, comparte el proyecto. ¿Si no por qué participan y firman documentos?