De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 11 de septiembre de 2021, p. 9

Yon De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), reveló que el delantero Raúl Jiménez no será sancionado por la FIFA luego de que su equipo, el Wolverhampton de la Liga Premier de Inglaterra, se rehusó a cederlo a la selección nacional para disputar los tres primeros encuentros de la eliminatoria mundialista.

Asimismo, adelantó que el atacante ya no tendría restricciones por parte de su club y podrá participar con el Tri en los próximos duelos del octagonal de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.

El directivo explicó que el órgano rector del futbol mundial ha sostenido pláticas con los clubes de la Premier para no aplicar la sanción que había estipulado por no prestar a sus jugadores a sus respectivas selecciones nacionales para las recientes eliminatorias con la condición de que los libere para las próximas fechas FIFA de octubre y noviembre. Lo cual fue apoyado por la FMF.

Dicho castigo consistía en que los equipos no podrían alinear a los jugadores que no liberaron durante un periodo de cinco días. De esta manera, Jiménez sí podrá disputar con su equipo el partido de este fin de semana ante el Watford, correspondiente a la jornada cuatro del torneo inglés, donde los Wolves no han podido conseguir ningún triunfo.

“La que está negociando todo esto es FIFA. Se acercó con los países que fuimos afectados y nos dijo que si nos dan su visto bueno en la negociación, no existirán sanciones por el tema de septiembre con tal de que los liberen en octubre y noviembre.