unque parezca increíble, mientras la agrupación de derecha que encabeza el Vox-panismo, y donde participan el PRD y el PRI, se consolidan como una opción conservadora, Morena permanece inmóvil, vacío de ideas, sumido en el silencio que le imponen las guerras internas donde sólo importan las ambiciones inconfesables –por el momento– y relega el proyecto general de la 4T.

Hay quien dice que lo dicho arriba no es tan cierto o es una verdad a medias, que las ideas sí fluyen, pero las neutralizan las ambiciones personales, y que los diputados –federales y locales–, además de los alcaldes de ese joven partido, sí están dispuestos, en su mayoría, a ofrecer un flanco duro a la derecha, aunque por ahora se han topado con posturas inamovibles por parte de algunos alcaldes que han puesto sobre la mesa el ultimátum: ellos –ella o él– o nadie.

Desde luego, como en Morena no existe una figura que pueda poner orden –Héctor Ulises García, quien cobra como presidente del organismo, aunque no haga nada, no cuenta con el respeto ni respaldo de la militancia–, cada alcalde supone que debe ser quien se convierta en la cabeza del accionar del grupo, es decir, unos anulan a otros y para decir verdad no hay nada.

En el gobierno central se dice que los criterios para nombrar a un representante se han equivocado. No son, advierten, las alcaldías más grandes o pobladas las que deben representar a la demás por ese sólo hecho, pero los alcaldes, que además se sienten llamados a gobernar la capital, usan el argumento para malograr cualquier iniciativa que no los coloque en el liderazgo del grupo.

Nos dicen en los corrillos del gobierno central que sí, que ha habido reuniones, que sí se ha intentado consolidar un grupo, pero no hay acuerdos, mientras en otras esferas de la política en Morena ya hay algo más que desesperación porque los problemas se acumulan y las soluciones escasean.