Aplaude decisión de la Corte sobre aborto

E

n medio de la terrible tragedia de Tula, aplausos a rabiar para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa unanimidad no la olvidaremos nunca en este país. Las mujeres merecen ese derecho ganado. Era absurdo, era escandaloso, que una muchas veces dura decisión, sobre su vida y su cuerpo, fuera encima penalizado por la mentalidad primitiva de tantos legisladores de los estados de la República, incluidos todos los del PAN, por supuesto. Toca al Estado crear en todas partes las condiciones sanitarias que hagan posible, con todos los cuidados, ejercer ese derecho. El movimiento feminista de México, y mucho más allá, estarán satisfechas o felices por esta victoria. Celebremos.

José Blanco

Celebra fallo de la SCJN

Algo es algo a favor de los derechos de la mujer y obvio a favor de la educación del país. ¡Bravo, bravísimo grito fuerte desde el alma a la sabia inteligencia de la Suprema Corte de Justicia!

Gladiola Orozco

Señala propuesta inconsistente para nueva ley del IPN

El pasado 23 de agosto el pleno del Congreso de Hidalgo propuso ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, derogar la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional de 1981, por una nueva legislación.

Se pretende el cambio de la actual ley para que todo siga igual, pues en nada modifica lo que fue y es el Politécnico durante todo el periodo neoliberal de seis sexenios. Se preserva el carácter piramidal de la administración central de la institución sin viso alguno de una democratización de la vida académica del IPN. Deja intacto el carácter representativo neoliberal del Consejo General Consultivo del Politécnico, forma burocrática para legitimar las incidencias de la dirección en turno, vetando los atributos de la participación de la comunidad académica de docentes y estudiantes para la transformación alternativa que hoy demandan los acontecimientos de julio de 2018, con la Cuarta Transformación que tiene el actual gobierno.

No se menciona el acuerdo del movimiento estudiantil de 2014 con el gobierno federal de entonces para la celebración participativa de un Congreso General del Politécnico como fue el compromiso. Mucho menos considera la revocación de mandato de los puestos directivos tendente a garantizar la democratización de la institución.

Sin el carácter participativo de la vida académica, ni la revocación de mando no podrá tener avances el Politécnico.

Rubén Cantú Chapa

Alerta sobre fraude bancario

A los directivos de BBVA y público en general: el pasado 26 de agosto fui víctima de un fraude bancario: recibo una llamada de BBVA Bancomer, para confirmar una supuesta compra de una laptop en Tabasco, misma que no reconozco y procedo a la cancelación de la misma. El empleado del banco me informa que puedo solicitar la activación de candados para mis tarjetas y me transfiere con un asesor técnico, quien me indica que no podría accesar a mi banca móvil por 24 horas, me llegó un mensaje de texto del número oficial de BBVA que confirma lo anterior. Al día siguiente me informan que no había sido posible instalar los candados y me informan que lo realizarán otra vez (instalación de candados mensaje de texto y no usar la banca móvil). Cuando al fin puedo accesar a mi cuenta me percato que mi tarjeta de nómina está en ceros y la de crédito sobregirada. Hablo al banco y una asesora me informa que fui víctima de un fraude, que pudo haber sido un hackeo, ya que recientemente el banco había tenido un robo de información de sus clientes. Y procede a levantar mis reportes de disposiciones no reconocidas.