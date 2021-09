Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Jueves 9 de septiembre de 2021, p. 8

En 2019, Haviah Mighty ganó el premio Polaris Music, que en Canadá se otorga cada año al mejor álbum, sin importar su número de ventas, género o sello discográfico. Esto la convirtió en la primera artista de hip-hop y la primera mujer negra en ser merecedora de ese reconocimiento, lo que para ella pudo haber ocurrido antes, pero que de todas formas celebra y agradece.

Tal vez no debí ser la primera; soy una artista relativamente nueva, así que supongo que simplemente estamos en una época donde las cosas se están modificando y no sabemos cómo se verán, pero tenemos que adaptarnos y movernos con la corriente , dijo Mighty en entrevista. Creo que le llevó mucho tiempo a la gente que crea las oportunidades en Canadá cambiar su visión. Antes había una mentalidad muy estrecha. Era como si hay cuatro sujetos blancos en una banda son los que iban a ser impulsados , puntualizó.

A pesar de que compone y produce música desde 2016, ganar el Polaris también le ayudó a empezar a ser más conocida en ese país. Desde entonces, aunque la carrera de Haviah se ha dado principalmente en el espacio virtual, debido a las restricciones sanitarias, ha podido alcanzar nuevos públicos y nuevas cosas.

En Canadá el hip-hop, género al que Mighty se dedica principalmente, no cuenta con la infraestructura o la difusión de que gozan otros. No tenemos muchos recursos para música y músicos negros. Es nuevo ver a artistas negros en Canadá, conseguir una especie de apoyo más comercial , explicó la cantante, quien también considera que su reciente reconocimiento puede contribuir tal vez a cambiar la narrativa de cómo se ve ser un ganador aquí en Canadá .

Sin etiquetas