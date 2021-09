Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 9 de septiembre de 2021, p. 7

Madrid. Francis Ford Coppola está apostando fuerte por Megalópolis, su ambicioso regreso al cine. En su retorno, quiere a grandes nombres de Hollywood y ya está en conversaciones con Forest Whitaker, Cate Blanchett, Jon Voight, Jessica Lange, Oscar Isaac o Zendaya para que sean los protagonistas del largometraje, proyecto que lleva años intentando sacar adelante y el cual estaría incluso dispuesto a financiar con sus propios fondos.

El artífice de obras tan aclamadas como la trilogía de El Padrino, Apocalipsis o Drácula de Bram Stoker también desea que James Caan, el emblemático Sonny Corleone de la primera entrega de la saga inspirada en la obra de Mario Puzo, esté presente en su nueva película. Según ha adelantado el propio realizador, Megalópolis será una especie de epopeya romana al estilo Ben-Hur, pero ambientada en la Nueva York actual.

Estoy comprometido con hacer esta cinta; me gustaría comenzar a rodarla en otoño de 2022. No tengo el visto bueno de todo mi elenco, pero sí la suficiente confianza en que va a ser un reparto excelente. El filme costará entre 100 y 120 millones dólares. No hace falta decir que espero que esté más cerca de los 100 que de los 120 , declaró Coppola a Deadline; está dispuesto a convertirse no sólo en director de Zendaya, Blanchett, Isaac y el resto de estrellas de su filme, sino también en su empleador.