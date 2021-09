“A

todas esas mujeres que admiro y a las que desconozco. A las que siempre son valientes y que no detienen su vuelo ni con la peor de las tormentas... A las que nada las detiene para tejerse con otras, porque no hay rincón al que no lleguemos ni sombras que no iluminemos.”

Es el fragmento de un poema escrito por niñas del semillero creativo ñuu savi de San Simón Zahuatlán, Oaxaca, donde la creación es una forma plena de vida. Durante este tiempo de crisis, la vida cultural no paró, los semilleros continuaron ejerciendo esa libertad gracias a plataformas virtuales que alcanzaron millones de visitas. Sin embargo, hay un fantasma que está cobrando fuerza en México y el mundo: el fascismo, la exclusión, el racismo y la restricción de los derechos. A partir del distanciamiento social regresaron ideas totalitarias de control y represión. El neoliberalismo, sistema que lo envuelve, ha asfixiado a la humanidad y con la crisis de salud subraya las desigualdades.

Franco Berardi dice en Respirare: “¿Qué nos puede salvar de esta asfixia?: la respuesta es la poesía… es el punto de fuga ante el sofocamiento… No hay una salida política a esta trampa... Únicamente la poesía podrá ayudarnos durante el apocalipsis”.

La acción es contundente: el absoluto reconocimiento a la diversidad cultural y la inclusión de todas las formas de pensamiento. La apuesta es seguir creando. Como dijo Fuentes: Cuando excluimos, nos traicionamos y empobrecemos; cuando incluimos, nos enriquecemos .

Para Diamela Eltit, la literatura es una respuesta, una tercera voz que transmite entre lo real y lo misterioso, lo artístico, lo social, el agravio, la indignación y lo personal como gran juego de espejos desde el que vemos de manera diferente la realidad.