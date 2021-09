▲ Sheinbaum recalcó que tiene el compromiso de no robar ni mentir al pueblo. Foto cortesía del Gobierno de la CDMX

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Jueves 9 de septiembre de 2021, p. 31

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el dictamen técnico de la empresa DNV sobre el colapso en la línea 12 del Metro es categórico , al concluir que el accidente fue causado por deficiencias en la construcción del tramo elevado.

En videoconferencia en la que presentó el proyecto de reforzamiento de la llamada línea dorada, la titular del Ejecutivo local fue enfática en la aseveración al grado de leer en tres ocasiones una cita textual del informe de la firma noruega, el cual indica que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitado por la falta de pernos funcionales .

Respecto a la deformación que desde 2017 se detectó en la estructura y que se destaca en el texto del corporativo contratado por la administración capitalina para conocer las causas del accidente que dejó 26 muertos y 126 lesionados, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, dijo que se encontraba en el rango permitido por el Reglamento de Construcciones de la ciudad, además de que era una deflexión que no se podía observar a simple vista.

Explicó que en el ordenamiento se establece un máximo de 13 centímetros de deflexión (pandeo) en un claro de 30 metros, mientras la que se encontró era de 7.23.

La causa del accidente es resultado de una falla en la construcción , insistió Sheinbaum, quien admitió que hay otros temas en el dictamen que puede revisar cualquier experto y ciudadano que así lo desee, ya que el informe puede ser consultado por quien sea.