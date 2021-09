Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de septiembre de 2021, p. 9

Oribe Peralta, delantero de Chivas, aseguró que el plantel se está preparando, tratando de minimizar los pequeños detalles que les han impedido sacar buenos resultados y que los tienen en el sitio 11 de la tabla general. En cuanto a los gritos que desde las gradas claman: ¡Fuera Vucetich! , registrados en los recientes partidos, reconoció que la gente siempre va a exigir a un equipo como Guadalajara, con la afición más grande de México .

No sólo los fanáticos del Rebaño Sagrado radicados en el país están molestos por la falta de triunfos, pues el popular equipo tampoco lució en el juego amistoso que disputó el domingo en Dallas, Texas, ante las Águilas, el cual perdió 2-0 y en el que participó el apodado Cepillo sin poder anotar. Ahora, en la fecha 8, visitarán a los Pumas.

Peralta, de 37 años, dijo convencido: No merecíamos perder . Además, sostuvo que quienes lo critican por su improductividad no conocen o no saben de lo que se trata el futbol , ya que es un juego de conjunto donde cualquiera puede tener opción de gol , y un delantero es mucho más que hacer goles: en el Real Madrid Karim Benzema hacía muchos movimientos para generarle opciones a Cristiano Ronaldo , refirió.

Escasa actividad