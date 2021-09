Rocío González Alvarado

Padres de familia de la escuela primaria General Adalberto Tejeda, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, acusaron a las autoridades educativas de imponer las clases presenciales, a pesar de que la comunidad escolar se pronunció, en su mayoría, por virtuales, al no contar con las condiciones de seguridad sanitarias.

Señalaron que aunque los docentes habían instrumentado un esquema mixto, no se les permitió establecerlo, por lo que quienes no quieren acudir a las aulas sólo se les da apoyo por medio del programa Aprende, e incluso se desactivó la plataforma a través de la cual se enviaban las tareas y había intercambio de información con los profesores.

Laura Arriaga, una de las madres de familia, explicó que antes del regreso a clases se hizo una encuesta, en la que 77 por ciento de la comunidad escolar se pronunció por mantener las clases virtuales, pero sólo hubo el primer día.

Contó que en el grupo de segundo año de primaria sólo han acudido dos alumnos a las aulas a tomar clases presenciales, pues la mayoría de los padres de familia decidió no llevar a sus hijos, no sólo porque no existen las condiciones de seguridad sanitarias para evitar los contagios por Covid-19, sino además por la existencia de una plaga de ratas.