“El deporte adaptado ha crecido de forma asombrosa; ya no son hazañas de ‘¡ay!, pobrecitos’, hacen esfuerzos a pesar de sus limitaciones.Tampoco es recreativo ni simbólico, hoy son competencias del más alto nivel. Para llegar a una final, hay que romperse la madre; no se diga para ganar una medalla.”

▲ Ganador del bronce en el atletismo de velocidad, Juan Pablo Cervantes destaca que el esfuerzo realizado es el mismo para cualquier atleta. Foto Afp

La silla de Juan Pablo ya resiente cinco años de trabajo duro y reparaciones sobre reparaciones; tanto que contrasta con los mejores equipos de algunos rivales, principalmente europeos.

Al final no es el equipo, sino quien lo usa, la persona que le pone la pasión; pero es cierto que un equipo que no está en las mismas condiciones que el de los rivales merma rendimiento. Mi silla ya está parchada sobre parches, soldaduras y demás; ya no está vigente, si la comparamos con las que llevaban algunos velocistas en Tokio.

Recuerda en particular a un competidor europeo con una silla de ruedas con lo último en tecnología de diseño y materiales. Un avión comparado con el equipo de Juan Pablo, al que hubo que cambiar baleros con un costo de 14 mil pesos,que salieron de su propio bolsillo.

A la hora de la competencia ya se te olvida que tu rival puede tener lo más nuevo en tecnología y lo que predomina es el ego del atleta, de saber que si tu adversario puede, tú puedes más , dice orgulloso; es una pena que los atletas mexicanos tengamos que luchar ante las autoridades contra esa desventaja: la de los recursos para entrenar y conseguir los materiales adecuados .

En esas condiciones y con esa silla parchada , Juan Pablo ganó dos oros en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, en 100 y 400 metros, y bronces en el Mundial de Dubai y en el Grand Prix de Suiza, todos en ese mismo año.

A pesar de llegar a Tokio entre los primeros cinco del ranking mundial, no pudo acudir con su entrenador y auxiliar. El argumento que le dieron fue que sólo podían viajar acompañados los primeros cuatro lugares; por lo tanto tendría que ser asistido por los entrenadores disponibles en la delegación mexicana.

No es lo mismo , expone Juan Pablo; claro que me ayudaron allá, pero esos entrenadores tienen como prioridad a sus propios atletas, entonces uno que no trabaja con ellos queda en segundo plano. Me tocó ser entrenador, auxiliar y atleta. Pero ya estoy acostumbrado, siempre me dejan solo .