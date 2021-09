Sarah Harding alcanzó la fama en 2002 como concursante del programa de talentos de ITV Popstars: The Rivals, que allanó el camino para que se uniera a Girls Aloud junto a Nicola Roberts, Kimberley Walsh, Cheryl Tweedy y Nadine Coyle.

El grupo tuvo varios éxitos, incluidos Sound of the Underground, Love Machine y The Promise antes de separarse en 2013.

Cine, televisión y teatro

Después de Girls Aloud, Harding apareció en varias películas y programas de televisión, así como en una adaptación teatral de la película Ghost. Ganó el programa de telerrealidad Celebrity Big Brother en el 2017.

Sound of the Underground llegó al número uno de las listas en el Reino Unido en la Navidad de 2002, y permaneció en la cumbre durante cuatro semanas.

Otras canciones del grupo –I’ll Stand By You (2004) y Walk This Way vs Sugababes (2007)– también lideraron en las ventas de sencillos en el Reino Unido.

En total, la banda ha vendido más de cuatro millones de discos.