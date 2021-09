Esa manera de trabajar es para Berlin similar a lo que ha pasado con la historia del rock, todos interpretamos a nuestra manera la música del blues, el R&B, y la que vino antes de nosotros, es parte de un proceso , comentó el tecladista.

La relación que tienen Los Lobos con esas versiones no sólo proviene de la aprobación que han gozado, sino también de la historia personal de cada músico. Creo que todos los de la banda somos chicos de los años 60. Esas canciones nos impactaron cuando éramos adolescentes, o muy jóvenes. Así que el impacto emocional de esas canciones no son sólo cosas que traemos del pasado, sino también las que nos afectaron muy profundamente , indicó Steve.

Para Los Lobos, con el Native Sons queríamos mostrar algo. De alguna forma revelar la arquitectura de nuestra esencia, el ADN de nuestra música. Ésta es la gente, éstas son las canciones y éstos son los artistas que nos hicieron , sostuvo Berlin.

Por esa razón, la banda no descarta continuar trabajando de esa forma. Existe todavía mucha música que a Los Lobos le gustaría poder interpretar. El tecladista considera que es posible hacer versiones de algo que representara nuestra conexión con los ritmos de principios de los años 80. Como la escena de la que venimos, con The Blasters y X, esa explosión de pop rock que hubo en Los Ángeles. Ésa es una parte de nosotros tan grande como cualquier otra, y desafortunadamente no encontramos una canción que de alguna forma mostrara nuestro amor y aprecio por esa escena , destacó.

Sin embargo, dicha forma de pensar no implica que la banda no disfrute de crear sus propios temas. La diferencia es que al componer tratas de traer algo nuevo al mundo , por lo que la responsabilidad que sienten es distinta. Al crear canciones propias, lo tratamos con un poco más de reverencia. Como si tuviéramos un bebé y quisiéramos asegurarnos de que no suene a nada que hayamos hecho antes, que no se escuche como algo estúpido, o moderno o culto, o como un artefacto de alguien más. Así que la mentalización es muy distinta , describió el músico.