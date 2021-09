Los jugadores habían estado en Gran Bretaña en los pasados 14 días, pero no lo revelaron en el cuestionario de entrada al país y Anvisa encargó a la Policía Federal su aislamiento inmediato porque no se puede entrar a Brasil si en 14 días se ha estado en Sudáfrica, Reino Unido o India. No obstante, los futbolistas habían recibido el visto bueno de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).

Tras la irrupción de los de pantalón largo a la cancha reinó la confusión. En pocos segundos, los jugadores argentinos –con Lionel Messi a la cabeza– quedaron en medio de empujones y envueltos por agentes sanitarios y policías. La selección albiceleste se retiró al vestidor y decidió volver a su hotel.

El árbitro (Jesús Valenzuela) y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir , indicó la Conmebol en un tuit. La federación indicó en su portal que el juego ha sido suspendido. Se darán más detalles a su debido tiempo .

Lionel Scaloni, técnico argentino, quien había elegido a Martínez, Lo Celso y Romero como titulares, aseguró –contra lo dicho por Anvisa– que no fue notificado de que no podría utilizarlos. Queríamos jugar, los futbolistas de Brasil, también. A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable, no era el momento para hacer esa intervención .

El presidente de la Asociación del Futbol Argentino, Claudio Tapia, dijo que los torneos sudamericanos eximen el cumplimiento de cuarentena con un protocolo propio. Y su par de Brasil, Ednaldo Rodrigues, se mostró sorprendido por la actuación de Anvisa.

En la eliminatoria, el scratch es líder con 21 puntos, Argentina va segunda con 15 y Ecuador es tercero con 13.