Halberstadt. El proyecto iniciado hace 20 años para ejecutar una pieza de órgano de John Cage durante un plazo de 639 años en una iglesia del este de Alemania está en peligro por falta de financiamiento, alertaron hoy los organizadores. Según informó Rainer O. Neugebauer, director del patronato de la Fundación de Órgano John Cage, de la ciudad de Halberstadt, por el momento hay dinero suficiente para continuar un año o año y medio más. Sin embargo, dijo que aún espera que el proyecto pueda seguir siendo financiado por una institución pública.

Es uno de los pocos proyectos artísticos del estado federado de Sajonia-Anhalt que recibe atención mundial , subrayó.

En los 20 años pasados la idea se financió únicamente con fondos privados y se recaudó 1.2 millones de dólares. El mantenimiento del proyecto cuesta unos 60 mil euros al año, sin incluir el trabajo voluntario. Debido a la escasez de fondos se cancelaron las visitas a la iglesia los martes y miércoles.

En busca de financiamiento

En la iglesia Burchardi de Halberstadt se ejecuta desde hace 20 años la pieza ORGAN²/ASLSP (As Slow As Possible / lo más lento posible) en un órgano especialmente construido y de funcionamiento automático. Dado que según las instrucciones de Cage (1912-1992) la pieza debe interpretarse lo más lentamente posible, comenzó con una pausa el 5 de septiembre de 2001 y las tres primeras notas sonaron recién el 5 de febrero de 2003.