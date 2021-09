Horacio Santiago, del Multi –quien ha acompañado a las víctimas–, señaló que hasta el momento no han recibido una respuesta favorable por parte de las autoridades. Sin embargo, decidieron mover el plantón como una acción de solidaridad con los comerciantes, transportistas y los habitantes de la capital que están siendo afectados.

No hay ninguna fecha de retorno, no hay ningún acuerdo con las autoridades , apuntó al señalar que sólo reubican el plantón para no afectar a las personas y mantendrán tomada la sede de la representación del estado de Oaxaca en la Ciudad de México.