L

a tristeza ha sido una constante en las preferencias de la música pop alterna del siglo XXI. De los cantos adoloridos de Radiohead a los cantos sencillos, sin acrobacias, de Tame Impala, Lana del Rey o Billie Eilish. El público joven mexicano no se ha quedado fuera en la expresión introvertida de esas almas sensibles que buscan protegerse de la miseria humana, cada vez más expuesta y violenta. Y en medio de ese maremoto de ruido que es la Internet, a sólo un lustro de su aparición pública, con sólo 20 años de edad, la sinaloense Jenny Juárez, mejor conocida como Bratty, es toda una sensación entre la morriza deseosa de identificarse con otros espíritus vulnerados.

Tras irrumpir con Delusión en 2019 como debut, emite en 2021 TDBN ( todo bien ), en el que depura y enriquece su sonido inicial, el cual tuvo abundante y súbita aceptación en las plataformas de reproducción (casi un millón de escuchas al mes en Spotify; 9 millones en YouTube con el video Honey, no estás, por ejemplo), potenciada por su destacada actuación en Vive Latino 2020 (https://bit.ly/2WG6cUV).

Con pocos elementos, la autora y guitarrista emite un canto lánguido, singular y llegador, que a primera oída asoma influencias, quizás inconscientes, de Carla Morrison y Julieta Venegas, con su toque personal: menos dramático que la primera, menos optimista y radiante que la segunda. Afín al dream-pop de los años 90 como Mazzy Star, la dulzura de su voz emite una tristeza en paz consigo misma; no sangrante sino en un lugar a gusto: sincera, transparente. De forma clara, representa a una generación que se cuestiona y lee más sobre sus procesos emocionales; lejos de hacerse la víctima ante el desamor, las personajas de sus letras reflexionan sobre su responsabilidad afectiva, al sentir amor hasta por sus errores, fuente de aprendizaje.