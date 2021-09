López Obrador fue puntual: “sí ya él tiene un acuerdo, pues lo mejor es que lo cumpla, que no les haga caso a los abogados, que ni siquiera piense que una vez que yo me vaya ya va a poder él librarse de la cárcel. “Si le están diciendo: ‘vamos a aplicar aquí tácticas dilatorias –como los abogados huizacheros, que abundan– y le vamos a hacer de esta manera’. Le recomendaría que cumpliera, que no le haga caso a quienes le están recomendando eso, y también que no les haga caso a los políticos, a sus amigos, porque ellos también tienen” cola que les pisen.

Cuando el pasado 19 de abril Alonso Ancira salió del Reclusorio Norte las autoridades ministeriales federales precisaron que no se desistieron del procedimiento en contra del empresario, sino que a solicitud de la Fiscalía, el juez del conocimiento suspendió el procedimiento, a condición de que el indiciado cumpla con todos sus compromisos de reparación del daño; en caso contrario, se continuará con el ejercicio del procedimiento penal correspondiente ( La Jornada, César Arellano y Eduardo Murillo).

La FGR divulgó una versión del acuerdo reparatorio al que se obligó el mafioso empresario como condición para que dejara la cárcel, y en ese documento queda claro que el incumplimiento en tiempo y forma en el otorgamiento de las garantías dará lugar a que Pemex y Pemex Transformación Industrial soliciten la reanudación del procedimiento penal en contra de Alonso Ancira Elizondo .

Pues bien, si el gánster Alonso Ancira incumplió con lo convenido, la autoridad está obligada a depositarlo, una vez más, en el Reclusorio Norte. Como diría López Obrador, tengan para que aprendan .

Las rebanadas del pastel

Finalmente el Borolas logró su objetivo y Reyes Rodríguez Mondragón fue electo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ya como tal contó su primer chiste: me comprometo a fortalecer la independencia, autonomía e imparcialidad de la institución; esta es la hora de apagar cualquier atisbo de influencias externas . En 2024, este chistoretero calderonista será el encargado de calificar la elección presidencial.

