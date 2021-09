Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 3 de septiembre de 2021, p. 6

La actriz Angelina Jolie dijo que espera dotar a los niños de todo el mundo de herramientas para luchar por sus derechos con un libro que ha escrito junto con Amnistía Internacional.

Know your rights and claim them (Conoce tus derechos y reivindícalos), escrito con la abogada Geraldine van Bueren, una de las redactoras originales de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, pretende dotar a los niños de los conocimientos necesarios para desafiar las injusticias con seguridad.

Hay muchos niños en peligro en todo el mundo y no estamos haciendo lo suficiente , declaró Jolie. Estos son sus derechos, decididos hace años en función de lo que les haría ser adultos sanos, equilibrados, seguros y estables .

Jolie, enviada especial de la agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, indicó que esperaba que el libro también recordara a los gobiernos su compromiso con el tratado mundial que consagra los derechos civiles, sociales, políticos y económicos de los niños.