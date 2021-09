La jornada se tornó en nostalgia. Lloré al despertar, antes y después de las eliminatorias. Me sentía nervioso. Volví a llorar antes de la final, pero después de la carrera me sentí bien. Creí poder afrontar las entrevistas (en la zona mixta), pero no podía, me era difícil hablar , narró.

Dias terminó cuarto en su última competencia, pero no se irá de Japón con las manos vacías, ya que se llevó tres medallas de bronce en 100 y 200 metros libre masculinos S5, y en el relevo mixto 4x50m libre 20 puntos. Recordó lo importante que fue para él ver nadar al campeón paralímpico brasileño Clodoaldo Silva en Atenas 2004. Así descubrió la paranatación y creyó que también podía ser un atleta. Ahora, es modelo e inspiración. Quizá dentro de ocho años nos encontremos con algún joven atleta que me vio competir y se sintió inspirado. Hay muchos niños ahí fuera que se sentirán motivados por nosotros .